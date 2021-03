Un ponte verde tra Italia e USA (Di mercoledì 10 marzo 2021) Possiamo guardare indietro e rammaricarci quanto vogliamo per il “colpevole ritardo” accumulato dal nostro Paese (e dal mondo intero) sull’avvio di una vera e propria Transizione Ecologica e Solidale che copra tutti gli aspetti del vivere e del produrre, ma la verità è soltanto una: i più grandi mutamenti della storia avvengono quando si sviluppa una sufficiente massa critica per sostenerli. Oggi è arrivato quel tempo, per una serie di fattori nazionali e internazionali. Ma che cosa significa “Transizione ecologica”? E perché non è più rimandabile? Transizione significa che è giunto il tempo di migliorare e rendere perfettamente sostenibile il modo in cui produciamo, ci spostiamo, coltiviamo il nostro cibo e lo consumiamo. Tutte queste attività finora sono avvenute illudendoci di poter ignorare i danni ambientali – enormi – che abbiamo causato e tuttora causiamo. Per decenni abbiamo ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 10 marzo 2021) Possiamo guardare indietro e rammaricarci quanto vogliamo per il “colpevole ritardo” accumulato dal nostro Paese (e dal mondo intero) sull’avvio di una vera e propria Transizione Ecologica e Solidale che copra tutti gli aspetti del vivere e del produrre, ma la verità è soltanto una: i più grandi mutamenti della storia avvengono quando si sviluppa una sufficiente massa critica per sostenerli. Oggi è arrivato quel tempo, per una serie di fattori nazionali e internazionali. Ma che cosa significa “Transizione ecologica”? E perché non è più rimandabile? Transizione significa che è giunto il tempo di migliorare e rendere perfettamente sostenibile il modo in cui produciamo, ci spostiamo, coltiviamo il nostro cibo e lo consumiamo. Tutte queste attività finora sono avvenute illudendoci di poter ignorare i danni ambientali – enormi – che abbiamo causato e tuttora causiamo. Per decenni abbiamo ...

Advertising

mistaisulc4zzo : @littleetaIks let me buttarmi da un ponte alto 29191m cioè ne facevo/faccio parte ma non mi è mai piaciuta questa… - rotatonda : Breve escursione a sud di Este. Dal Ponte delle Tre Canne a Villa Grompo-Pigafetta Bettanin, detta 'Il Paradiso'.Or… - bIueciel : ho ampliato la casa e messo il tetto verde <3 poi ho creato pure un ponte che mi serviva im happy - Veronamobile : 06/03/2021 18:06: STRADA PROVINCIALE 35 altezza Via Ponte Verde - Incidente stradale - NegronPerdomo : RT @Alberto63Al: Larghe spiagge lastricate dal sole. Calore bianco. Una fiumana verde. Un ponte, gialle palme bruciacchiate giù dalla casa… -

Ultime Notizie dalla rete : ponte verde Traffico Roma del 10 - 03 - 2021 ore 13:30 ...in centro è venuto un incidente sulla Lungotevere all'altezza di Ponte Sisto ci sono cose da Ponte ...un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ...

Aprirà dopo Pasqua il parcheggio dell'ospedale del Ponte a Varese ...sarà verde e il piano terrazza sarà rosso , si intravedono già anche le aiuole : in particolare quelle tra il multipiano e l'affaccio alla stazione, e a lato dell'entrata pedonale di via del Ponte. ...

Manutenzione del verde: tutti gli interventi LA NAZIONE Parco di Castelvecchio: interviene Imperia al Centro. “Desolata distesa di terra e macerie, non c’è un filo d’erba”/Le immagini Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.

Manutenzione del verde: tutti gli interventi A San Giovanni, oltre alla manutenzione ordinaria dell’erba, nei giardini degli slarghi del ponte Ipazia sono state messe a dimora due magnolie grandiflora e 11 arbusti fioriti. Sul lato Oltrarno del ...

...in centro è venuto un incidente sulla Lungotevere all'altezza diSisto ci sono cose da...un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce......saràe il piano terrazza sarà rosso , si intravedono già anche le aiuole : in particolare quelle tra il multipiano e l'affaccio alla stazione, e a lato dell'entrata pedonale di via del. ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.A San Giovanni, oltre alla manutenzione ordinaria dell’erba, nei giardini degli slarghi del ponte Ipazia sono state messe a dimora due magnolie grandiflora e 11 arbusti fioriti. Sul lato Oltrarno del ...