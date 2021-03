Un nuovo metodo "inganna" il virus. "Così proviamo a confonderlo" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alessandro Ferro I peptidi costruiti in laboratorio farebbero replicare il virus con un suo clone invece di infettare le cellule umane. "Mimetismo molecolare, una strategia usata anche per le immunoterapie contro i tumori" ingannare il coronavirus per evitare che possa infettare le cellule e causare la malattia: è questa la chiave di alcuni ricercatori della Ohio State University, Stati Uniti, che hanno pubblicato il loro studio sulla rivista Bioconjugate Chemistry. Per creare questo "trucco", gli studiosi si serviranno dei peptidi. Cosa sono e come funziona I peptidi sono una classe dei composti chimici le cui molecole sono costituite da una catena estremamente variabile di amminoacidi ed uniti tra di loro attraverso un legame peptidico. Gli scienziati hanno sviluppato frammenti proteici, i peptidi per l'appunto, che ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alessandro Ferro I peptidi costruiti in laboratorio farebbero replicare ilcon un suo clone invece di infettare le cellule umane. "Mimetismo molecolare, una strategia usata anche per le immunoterapie contro i tumori"re il coronaper evitare che possa infettare le cellule e causare la malattia: è questa la chiave di alcuni ricercatori della Ohio State University, Stati Uniti, che hanno pubblicato il loro studio sulla rivista Bioconjugate Chemistry. Per creare questo "trucco", gli studiosi si serviranno dei peptidi. Cosa sono e come funziona I peptidi sono una classe dei composti chimici le cui molecole sono costituite da una catena estremamente variabile di amminoacidi ed uniti tra di loro attraverso un legame peptidico. Gli scienziati hanno sviluppato frammenti proteici, i peptidi per l'appunto, che ...

Un nuovo metodo "inganna" il virus. "Così proviamo a confonderlo" Frammenti proteici costruiti in laboratorio "ingannerebbero" il virus che infetterebbe un suo clone invece delle cellule umane. "Il Covid è disinnescato" ...

