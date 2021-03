Un mistero lungo vent’anni | Francesca Vacca Agusta e la sua scomparsa

Leggi su dilei

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ci sono delle storie che, a causa di tragiche circostanze che si intersecano tra loro, non sono destinate al lieto fine. Alcune di esse vengono dimenticate e lasciate “riposare in pace”, come è giusto che sia, altre invece, quella serenità non la trovano mai, neanche nella fine. Vicende travagliate come quella della morte della contessaresteranno per sempre nella memoria collettiva tra enigmi da risolvere a ogni costo e grandi punti di domanda. E come potrebbe essere altrimenti? Ladella contessa difa ha inaugurato, nel nostro Paese, l’epoca della cronaca nera intesa come reality show. Dalle interviste, alle lacrime in televisione fino alle rivelazioni contornate di un pathos romanzato volto solo a fare record di ascolti. Complici quei protagonisti della ...