"Un incubo, sono stufa. Stanca...". Senza precedenti, il crollo in pubblico di Mara Venier: mai vista così | Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un periodo difficile, drammatico, per tutti. La pandemia pesa, il lockdown sfibra, il coronavirus uccide. Un incubo che non sembra vicino alla fine. Un incubo che pesa anche per Mara Venier, sempre solare e sorridente, che però si è prestata a un durissimo sfogo sui social. Un Video in cui la conduttrice di Domenica In si mostra sorridente, spensierata, proprio durante l'ultima puntata del programma di Rai 1, quella tutta dedicata a Sanremo, dove si sono esibiti tutti i cantanti in gara alla kermesse poi vinta dai Maneskin. Ma il messaggio di Mara Venier è duro, pesante, un poco disperata: "sono stufa e Stanca... un incubo", ha scritto. Insomma, non ne può più di questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un periodo difficile, drammatico, per tutti. La pandemia pesa, il lockdown sfibra, il coronavirus uccide. Unche non sembra vicino alla fine. Unche pesa anche per, sempre solare e sorridente, che però si è prestata a un durissimo sfogo sui social. Unin cui la conduttrice di Domenica In si mostra sorridente, spensierata, proprio durante l'ultima puntata del programma di Rai 1, quella tutta dedicata a Sanremo, dove siesibiti tutti i cantanti in gara alla kermesse poi vinta dai Maneskin. Ma il messaggio diè duro, pesante, un poco disperata: "... un", ha scritto. Insomma, non ne può più di questa ...

