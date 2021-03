Un bando da un milione per riqualificare il Lungodora. Arte e cultura per un futuro di reale rilancio e integrazione (Di mercoledì 10 marzo 2021) C’era una volta sul Corriere dei Piccoli il Signor Bonaventura che con il suo bassotto riceveva alla fine della storia un milione. Ora il milione c’è davvero ed è quello promesso da un bando europeo per rilanciare e riqualificare tutto il Lungodora torinese. Dal parco della Pellerina la Dora attraversa il quartiere Aurora (via Cigna), affianca il Balon nel Canale Carpanini, per poi arrivare fino a Vanchiglia dove, dopo aver costeggiato il cimitero monumentale, punta verso il Parco della Colletta per confluire nel Po. Un mix di aree popolate e spopolate, a volte verdi e a volte spelacchiate, come spesso sono le rive di questo fiume, selvatiche ma dignitose. Insomma non particolarmente curate. Assenti fiori, aiuole, giardini, Arte, monumenti. Un’area composita, caratterizzata da ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 10 marzo 2021) C’era una volta sul Corriere dei Piccoli il Signor Bonaventura che con il suo bassotto riceveva alla fine della storia un. Ora ilc’è davvero ed è quello promesso da uneuropeo per rilanciare etutto iltorinese. Dal parco della Pellerina la Dora attraversa il quartiere Aurora (via Cigna), affianca il Balon nel Canale Carpanini, per poi arrivare fino a Vanchiglia dove, dopo aver costeggiato il cimitero monumentale, punta verso il Parco della Colletta per confluire nel Po. Un mix di aree popolate e spopolate, a volte verdi e a volte spelacchiate, come spesso sono le rive di questo fiume, selvatiche ma dignitose. Insomma non particolarmente curate. Assenti fiori, aiuole, giardini,, monumenti. Un’area composita, caratterizzata da ...

