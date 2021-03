Umberto Gaudino si mette a nudo su Instagram | la foto boom di like

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 10 marzo 2021)– Solonotizie24in questi anni è diventato uno dei volti del programma di Amici di Maria De Filippi, grazie alla partecipazione al programma come alunno prima di entrare nel cast dei professionisti. Oggi, non a caso, ecco che l’attenzione del web si concentra su unacondivisa dal ballerino. Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente,nel corso degli ultimi anni è diventato una presenza fissa nel programma di Amici di Maria De Filippi grazie al percorso fatto nello show come alunno della classe di danza, proprio come prima di lui ha fatto anche Stefano De Martino. L’artista, inoltre, è diventato anche uno degli artisti più seguiti nel panorama social dove una sua, non a ...