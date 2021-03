Ultimi sondaggi Ipsos: centrosinistra, 46% italiani vedrebbe bene ticket Conte-Letta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Crisi Pd, condono fiscale, chiusura scuole. Sono solo alcuni degli argomenti affrontati dagli Ultimi sondaggi Ipsos per Di Martedì. Ultimi sondaggi Ipsos: la crisi Pd Gli italiani si dividono sulle dimissioni a sorpresa del segretario Pd, Nicola Zingaretti. Prevale la percentuale (42%) di chi ritiene che il governatore del Lazio abbia fatto bene a rassegnare le dimissioni poiché doveva dare un segnale forte al partito. Di diverso avviso il 33% secondo cui “un capitano non lascia la nave in tempesta”. Con le dimissioni di Zingaretti il progetto di un’alleanza di centrosinistra tra Pd e M5S rimane congelato. Eppure secondo il 46% degli intervistati il centrosinistra avrebbe maggiori possibilità di risollevarsi ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 10 marzo 2021) Crisi Pd, condono fiscale, chiusura scuole. Sono solo alcuni degli argomenti affrontati dagliper Di Martedì.: la crisi Pd Glisi dividono sulle dimissioni a sorpresa del segretario Pd, Nicola Zingaretti. Prevale la percentuale (42%) di chi ritiene che il governatore del Lazio abbia fattoa rassegnare le dimissioni poiché doveva dare un segnale forte al partito. Di diverso avviso il 33% secondo cui “un capitano non lascia la nave in tempesta”. Con le dimissioni di Zingaretti il progetto di un’alleanza ditra Pd e M5S rimane congelato. Eppure secondo il 46% degli intervistati ilavrebbe maggiori possibilità di risollevarsi ...

VittorioSgarbi : In realtà Zingaretti, più che del Pd, sembrava il segretario dei 5 Stelle: erano morti e sepolti e ha passato gli u… - votofinish : In #RegnoUnito il Partito laburista perde terreno dai conservatori negli ultimi #sondaggi. In particolare, secondo… - Gabriele885 : RT @DanieleMeloni80: #UK, #Johnson al Question Time ribadisce a #Starmer: 'Io vaccino, lui vacilla'. Il Premier e i Tories hanno dai 9 ai 1… - mariangelalo33 : RT @VittorioSgarbi: In realtà Zingaretti, più che del Pd, sembrava il segretario dei 5 Stelle: erano morti e sepolti e ha passato gli ultim… - DanieleMeloni80 : #UK, #Johnson al Question Time ribadisce a #Starmer: 'Io vaccino, lui vacilla'. Il Premier e i Tories hanno dai 9 a… -