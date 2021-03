Uefa | il Kosovo potrebbe non presentarsi in Spagna per la gara di Qualificazioni Mondiali

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Stando a quanto riporta Marca, la Federcalcio delha minacciato di non disputare la partita di qualificazione per i2022 del prossimo 31 marzo contro la. Il motivo? Il match si giocherà al Sanchez Pizquan a Siviglia, e laè uno dei cinque Paesi dell'Unione europea a non riconoscere ufficialmente ilcome Stato indipendente, insieme a Slovacchia, Grecia, Cipro e Romania. Secondo le informazioni riportate da Marca, ilnon si presenterà a Siviglia qualora non sarà permesso di mostrare la bandiera o suonare l'inno nazionale prima del calcio d'inizio.