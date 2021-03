Udinese, Marino: «Per Musso e De Paul ci vorranno tanti soldi» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pierpaolo Marino ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul e Juan Musso Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, ai microfoni di Radio Marte ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul e Juan Musso che piacciono alle big italiane e non solo. «Ci vogliono tanti soldi, però voglio puntualizzare che non stiamo cercando squadre per i nostri calciatori. Non li dobbiamo certo pubblicizzare, poi se devo fare un discorso da egoista, se riescono a mettersi in mostra per me è meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pierpaoloha parlato del futuro di Rodrigo Dee JuanPierpaolo, direttore generale dell’, ai microfoni di Radio Marte ha parlato del futuro di Rodrigo Dee Juanche piacciono alle big italiane e non solo. «Ci vogliono, però voglio puntualizzare che non stiamo cercando squadre per i nostri calciatori. Non li dobbiamo certo pubblicizzare, poi se devo fare un discorso da egoista, se riescono a mettersi in mostra per me è meglio». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

FcInterNewsit : Udinese, Marino avvisa: 'Per Musso e De Paul servono tanti soldi. E non cerchiamo acquirenti' - Dalla_SerieA : Marino: 'Sì, stavo per portare Lewandowski e Modric al Napoli' - - passione_inter : Inter, senti Marino (ds Udinese): 'De Paul e Musso? Per muoverli da qui ci vogliono tanti soldi' -… - infoitsport : Addio al mister Marino Lombardo: allenò Udinese, Pordenone e Triestina - MondoNapoli : Udinese, Marino: 'Stavo portanto due campioni al Napoli, vi svelo i nomi. Llorente? Ottimo impatto' -… -