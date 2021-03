Udine, Forza Italia chiede fondi per il lavoro casalingo e associazioni antiabortiste: l’8 marzo l’ok in Comune. Insorge il Pd (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lunedì 8 marzo 2021, Palazzo D’Aronco, consiglio comunale di Udine. Il consigliere di Forza Italia con delega alla famiglia Giovanni Govetto, insieme al collega di partito Enrico Berti, presenta durante la riunione di approvazione del bilancio comunale un ordine del giorno dal titolo “Sostegno alle realtà associative che si occupano di sostegno e aiuto alla vita e istituzione di un Tavolo sulla natalità al fine di contrastare il preoccupante problema sociale del calo demografico”. Fin qui sembra tutto ordinario, se non per il fatto che il testo dell’odg presenta un chiaro riferimento al sostegno ad un’associazione antiabortista che opera sotto l’egida dell’Arcidiocesi di Udine (Centro di Aiuto alla Vita) e al lavoro casalingo delle donne. L’ordine del giorno presentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lunedì 82021, Palazzo D’Aronco, consiglio comunale di. Il consigliere dicon delega alla famiglia Giovanni Govetto, insieme al collega di partito Enrico Berti, presenta durante la riunione di approvazione del bilancio comunale un ordine del giorno dal titolo “Sostegno alle realtà associative che si occupano di sostegno e aiuto alla vita e istituzione di un Tavolo sulla natalità al fine di contrastare il preoccupante problema sociale del calo demografico”. Fin qui sembra tutto ordinario, se non per il fatto che il testo dell’odg presenta un chiaro riferimento al sostegno ad un’associazione antiabortista che opera sotto l’egida dell’Arcidiocesi di(Centro di Aiuto alla Vita) e aldelle donne. L’ordine del giorno presentato ...

