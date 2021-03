Uccise il padre per salvare la madre: chiusa l’inchiesta, Alex Pompa rischia 20 anni di carcere (Di mercoledì 10 marzo 2021) Uccise il padre per salvare la madre. Andrà a processo Alex Pompa, il ragazzo che il 30 aprile scorso Uccise il padre Giuseppe, 52 anni, per difendere la madre dalle sue aggressioni. L’ipotesi di accusa è omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Attualmente Alex è agli arresti domiciliari nella propria abitazione a Collegno (Torino). Omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela: è l’ipotesi d’accusa che la procura di Torino muove ad Alex Pompa, il giovane di venti anni che il 30 aprile dello scorso anno Uccise a coltellate il padre per difendere la madre dall’ennesima ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021)ilperla. Andrà a processo, il ragazzo che il 30 aprile scorsoilGiuseppe, 52, per difendere ladalle sue aggressioni. L’ipotesi di accusa è omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Attualmenteè agli arresti domiciliari nella propria abitazione a Collegno (Torino). Omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela: è l’ipotesi d’accusa che la procura di Torino muove ad, il giovane di ventiche il 30 aprile dello scorso annoa coltellate ilper difendere ladall’ennesima ...

