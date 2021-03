Twitter “rallentato” dalla Russia che minaccia il blocco. “Il prossimo candidato è Facebook” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Social nel mirino in Russia. Ora Twitter e poi probabilmente Facebook. L’offensiva è partita con l’annuncio delle autorità russe di aver intenzione di rallentare la velocità di funzionamento di Twitter accusando il social network di non aver cancellato informazioni giudicate illegali. “Allo scopo di proteggere i cittadini russi (…) nei riguardi di Twitter dal 10 marzo 2021 sono state adottate misure di reazione centralizzata e propriamente il rallentamento primario della velocità del servizio (…). Il rallentamento sarà realizzato sul 100% degli apparecchi mobili e sul 50% di quelli fissi”, ha annunciato l’agenzia che controlla le telecomunicazioni in Russia, Roskomnadzor, in una nota ripresa da Interfax. “Nel caso in cui Twitter dovesse continuare a ignorare i termini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Social nel mirino in. Orae poi probabilmente. L’offensiva è partita con l’annuncio delle autorità russe di aver intenzione di rallentare la velocità di funzionamento diaccusando il social network di non aver cancellato informazioni giudicate illegali. “Allo scopo di proteggere i cittadini russi (…) nei riguardi didal 10 marzo 2021 sono state adottate misure di reazione centralizzata e propriamente il rallentamento primario della velocità del servizio (…). Il rallentamento sarà realizzato sul 100% degli apparecchi mobili e sul 50% di quelli fissi”, ha annunciato l’agenzia che controlla le telecomunicazioni in, Roskomnadzor, in una nota ripresa da Interfax. “Nel caso in cuidovesse continuare a ignorare i termini ...

