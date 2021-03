Twitter, la Russia minaccia il blocco: “ora tocca a Facebook” (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Russia ha nel mirino i Social network. Prima con Twitter, poi con Facebook, le autorità russe hanno intenzione di limitarne la velocità L’accusa mossa dalle autorità russe ai social network e di non aver cancellato informazioni giudicate illegali. L’agenzia che controlla le telecomunicazioni in Russia, Roskomnadzor, ha annunciato in una nota ripresa da Interfax: “Allo scopo di proteggere i cittadini russi (…) nei riguardi di Twitter dal 10 marzo 2021 sono state adottate misure di reazione centralizzata e propriamente il rallentamento primario della velocità del servizio (…). Il rallentamento sarà realizzato sul 100% degli apparecchi mobili e sul 50% di quelli fissi”. Stando a quanto riportato dal quotidiano Kommersant, poi, prosegue: “Nel caso in cui Twitter dovesse ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021) Laha nel mirino i Social network. Prima con, poi con, le autorità russe hanno intenzione di limitarne la velocità L’accusa mossa dalle autorità russe ai social network e di non aver cancellato informazioni giudicate illegali. L’agenzia che controlla le telecomunicazioni in, Roskomnadzor, ha annunciato in una nota ripresa da Interfax: “Allo scopo di proteggere i cittadini russi (…) nei riguardi didal 10 marzo 2021 sono state adottate misure di reazione centralizzata e propriamente il rallentamento primario della velocità del servizio (…). Il rallentamento sarà realizzato sul 100% degli apparecchi mobili e sul 50% di quelli fissi”. Stando a quanto riportato dal quotidiano Kommersant, poi, prosegue: “Nel caso in cuidovesse ...

