Twitch potrebbe implementare un ' sistema di punteggio' per gli streamer

Il ricercatore sulla sicurezza informatica Daylam Tayari ha trovato un codice all'interno dell'API di Twitch che suggerisce che il sito di streaming prevede di implementare "un sistema di punteggio" per i singoli streamer. Il punteggio sembra valutare quanto sia amichevole uno streamer, utilizzando variabili come l'età dello streamer (se hanno più di 18 o 21 anni), la loro cronologia dei ban, la loro relazione con Twitch, come il canale implementa Automod, la valutazione ESRB del gioco in streaming, se il canale è impostato per un pubblico adulto, nonché una valutazione manuale e parole chiave per il canale impostate "da un revisore affiliato a Twitch". Twitch in una recente dichiarazione ha ...

