Tronchi come sedie e vele anti-vento: a Fontevivo aule nel bosco (Di mercoledì 10 marzo 2021) BOLOGNA – Tronchi d'albero, cubi di pietra e tende. Mentre si discute di nuove restrizioni e delle difficoltà della didattica a distanza, in un piccolo paese della provincia di Parma bambini e ragazzi hanno iniziato così a fare lezione in giardino, grazie a tre nuove aule allestite all'aperto. È l'iniziativa del Comune di Fontevivo, 6.000 anime, guidato dal sindaco ventenne Tommaso Fiazza (leghista), che ha realizzato l'idea sul progetto dell'architetto parmigiano Pier Maria Giordani. Le aule sono state realizzate nel parco Ida Mari di Ponte Taro e nei giardini delle scuole Ceresini di Fontevivo e Gazzola di Ponte Taro, spiega il Comune, e potranno essere usate a rotazione sia dalle classi delle scuole sia, in orario extrascolastico, per iniziative di cittadini e associazioni.

