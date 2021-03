Treviglio | anziani e disabili trasportati gratuitamente alle sedi del vaccino

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Comune disi è organizzato per aiutare gliultraottantenni e i, che sono la fascia della popolazione trevigliese più fragile, per il trasporto ai punti vaccinali. In collaborazione con i Servizi Sociali, la Croce Rossa, l’Auser e il Trasporto solidale, si è messa a punto una rete di aiuto per il trasporto di andata e ritorno delle persone anziane esole e senza rete familiare, ai punti vaccinali diFiera, Spirano e Antegnate. Il servizio, completamente gratuito, consentirà di prenotare il trasporto, telefonando almeno un giorno prima dell’appuntamento stabilito per effettuare il. Il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali ha dichiarato: “L’Amministrazione Comunale, da sempre, vive una particolare attenzione per gli ...