Trento-Piacenza oggi, Superlega volley: orario, tv, programma, streaming gara-1 play-off (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prenderà il via oggi, 10 marzo, alle ore 20.30 l'avventura ai play-off di Superlega di Trento che sfiderà in gara-1 dei quarti di finale Piacenza. Un match decisamente interessante tra la terza e la sesta forza del massimo campionato italiano di volley maschile. I dolomitici partono con i favori del pronostico ma dovranno fare massima attenzione al talento degli emiliani. Angelo Lorenzetti affiderà le chiavi della regia al palleggiatore Simone Giannelli chiamato ad azionare le qualità offensive di Ricardo Lucarelli, Dick Kooy, Nimid Abdel-Aziz, Marko Podrascanin e Srecko Lisinac. Il coach di Piacenza Lorenzo Bernardi risponderà con Michele Baranowicz in palleggio pronto ad ispirare le bocche di fuoco: Aaron Russell, Trevor Clevenot e Georg Grozer.

