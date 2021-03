Trento-Piacenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff Superlega 2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la prima giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2021. La formazione di coach Lorenzetti si è qualificate direttamente ai quarti di finale grazie al terzo posto al termine della regular season. I picentini, dopo essere scesi in sesta posizione proprio all’ultima giornata di campionato, hanno invece affrontato il turno preliminare contro Padova. I trentini vogliono sfruttare gara-1 sul campo amico per avvantaggiarsi nella serie, mentre Piacenza proverà a vincere la prima gara per sperare poi di chiudere i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Itas Trentino-Gas Sales Bluenergysarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la prima giornata deidi finale dei. La formazione di coach Lorenzetti si è qualificatemente aidi finale grazie al terzo posto al termine della regular season. I picentini, dopo essere scesi in sesta posizione proprio all’ultima giornata di campionato, hanno invece affrontato il turno preliminare contro Padova. I trentini vogliono sfruttare-1 sul campo amico per avvantaggiarsi nella serie, mentreproverà a vincere la primaper sperare poi di chiudere i ...

