Trenitalia, contratto di manutenzione da 152,8 milioni di euro con Hitachi Rail (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Hitachi Rail ha annunciato la firma di un contratto dal valore di 152,8 milioni di euro con Trenitalia per il supporto logistico integrato dei treni ad alta velocità ETR 500 – Frecciarossa. Il contratto ha una durata di 6 anni, con opzione per altri due. Come si legge in una nota di Hitachi Rail, "il contratto di supporto logistico integrato prevede, sull'intera flotta degli ETR 500 costituita da 59 treni, la gestione delle riparazioni e delle parti di ricambio e componenti del treno attraverso l'ottimizzazione dei livelli delle scorte di magazzino e la consegna entro 48 ore. Ciò consente di aumentare ulteriormente la disponibilità e l'efficienza del servizio ad alta velocità in Italia". "Siamo lieti che ...

