Trasporti. Sicilia, isole Eolie: UGL Mare “Condizioni lavoro marittimi insostenibili, a rischio salute equipaggi” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Abbiamo bisogno di un dialogo più proficuo con le aziende e le istituzioni per migliorare le Condizioni di lavoro del personale navigante nelle linee giornaliere che collegano Milazzo con le isole Eolie e viceversa. La situazione attuale può mettere a rischio la salute dei dipendenti e aumenta la possibilità di infortuni sul lavoro e sinistri ... L'articolo UGL Sicilia. Leggi su uglsicilia (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Abbiamo bisogno di un dialogo più proficuo con le aziende e le istituzioni per migliorare ledidel personale navigante nelle linee giornaliere che collegano Milazzo con lee viceversa. La situazione attuale può mettere aladei dipendenti e aumenta la possibilità di infortuni sule sinistri ... L'articolo UGL

Advertising

Regione_Sicilia : ?? I cantieri della Regione ?? #SantAngelodiBrolo (#Messina), lavori per migliorare la strada provinciale 140 -… - Palermer : RT @Regione_Sicilia: #Covid19, in aeroporti e porti prorogati i controlli per chi arriva in #Sicilia - - AzioneSunt : Si moltiplicano città, regioni, aziende e centri di ricerca che lavorano su soluzioni innovative in tema di… - ArmandaGelsomin : RT @Regione_Sicilia: #Covid19, in aeroporti e porti prorogati i controlli per chi arriva in #Sicilia - - BELLA782357341 : RT @cliclavoro: Si moltiplicano città, regioni, aziende e centri di ricerca che lavorano su soluzioni innovative in tema di #trasportopubbl… -