Trasferire foto e video da iCloud a Google Foto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ci sono molti servizi online per conservare le proprie Foto (visto che non è possibile mantennerle tutte in memoria e trasferirle sempre su PC è molto scomodo) e due di questi sono ancora quelli più convenienti: iCloud di Apple e Google Foto. In particolare, Google Foto è nettamente il più vantaggioso, perchè gratuito (almeno fino a Giugno 2021, poi si paga anche se poco) e sopratutto perchè molto più accessibile. Mentre iCloud può essere perfetto per chi usa solo dispositivi Apple, diventa piuttost oscomodo a chi invece vorrebbe accedere alle Foto tramite un dispositivo Android, dove non esiste un'applicazione e si può soltanto accedere tramite il sito web. Per questi motivi, ed anche ...

