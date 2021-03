Traffico di droga | 18 arrestati nel cosentino | erano affiliati alla ‘Ndrangheta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, che hanno arrestato 18 persone per associazione finalizzata al, produzione e detenzione di. Glisono anche accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso edad una cosca della. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Dda (direzione distrettuale antimafia, nda). Scoperto un bunker in costruzione nella proprietà di un indagato. I carabinieri hanno sequestrato 700 grammi di cocaina e due chili di hascisc. L’organizzazione operava nelle zone di Scalea, Santa Maria del Cedro, Belvedere Marittimo, Diamante e Buonvicino. Disposte 33 misure cautelari: 10 persone si trovano attualmente in carcere, 8 ai domiciliari e 15 ...