Toyota non rischia la carenza di chip. Lo tsunami del 2011 le ha insegnato a fare scorte (Di mercoledì 10 marzo 2021) La carenza di chip è una piaga che sta colpendo qualsiasi industria, tranne Toyota, che ha imparato dallo tsunami del 2011 ad affinare il suo celebre Toyotismo e a fare scorte dei pezzi più importanti: tra questi, i semiconduttori.... Leggi su dday (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ladiè una piaga che sta colpendo qualsiasi industria, tranne, che ha imparato dallodelad affinare il suo celebre Toyotismo e adei pezzi più importanti: tra questi, i semiconduttori....

Advertising

SergioSierra67 : RT @SergioSierra67: @beppe_grillo Il futuro ché in Giappone è il presente di chiama Toyota Mirai elettrica a idrogeno dove i prodotti della… - Dan24421883 : @leofala72 @toyota_italia @tobiacavallini Le assicuro che chi abita in un condominio in città avrebbe non poche dif… - leofala72 : @Dan24421883 @toyota_italia @tobiacavallini Molte persone troverebbero difficoltà ma tutte le altre no, e il prezzo… - Dan24421883 : @leofala72 @toyota_italia @tobiacavallini La yaris in città ha un consumo reale di +- 4l/100km, (=38,4 kWh/100km),… - Dan24421883 : @leofala72 @toyota_italia @tobiacavallini Vero, ma i tempi non sono ancora maturi. Prendiamo come esempio una macch… -