Torino, stallo per il rinnovo di Belotti: quattro squadre di Serie A su di lui (Di mercoledì 10 marzo 2021) La trattativa per il rinnovo di Andrea Belotti con il Torino è ferma e non è escluso un suo addio a fine stagione. Sarà addio a fine stagione? Secondo quanto riferito da Tuttosport, la trattativa per il rinnovo di Andrea Belotti con il Torino è ferma e non è escluso un suo addio a fine stagione. Su di lui ci sono quattro squadre italiane: Milan, Inter, Roma e Napoli. Inoltre c’è da registrare un interesse dall’estero e in particolare dall’Atletico Madrid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) La trattativa per ildi Andreacon ilè ferma e non è escluso un suo addio a fine stagione. Sarà addio a fine stagione? Secondo quanto riferito da Tuttosport, la trattativa per ildi Andreacon ilè ferma e non è escluso un suo addio a fine stagione. Su di lui ci sonoitaliane: Milan, Inter, Roma e Napoli. Inoltre c’è da registrare un interesse dall’estero e in particolare dall’Atletico Madrid. Leggi su Calcionews24.com

