Tirreno-Adriatico 2021, risultati e ordine d'arrivo prima tappa: successo in volata per Wout Van Aert. Vendrame il migliore degli azzurri 4° (Di mercoledì 10 marzo 2021) Trionfa in volata Wout Van Aert (Jumbo-Visma) nella prima frazione della Tirreno-Adriatico 2021. La frazione odierna di 156 chilometri, con partenza ed arrivo a Lido di Camaiore, ha seguito il leitmotiv più atteso. Doveva essere una tappa per velocisti e così è stato. Il migliore è stato il belga che ha battuto grandissimi specialisti come l'australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Il migliori degli azzurri è stato Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team) giunto quarto. Nella top-10 anche Andrea Ballerini (Deceuninck-Quick Step) che ha tagliato il traguardo in ottava posizione. Solo 20ma piazza per Elia Viviani.

