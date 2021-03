Tiro con l’arco, tutto pronto per il Campionato Italiano Indoor 2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) A partire da domani, giovedì 11 marzo, a Rimini prenderanno il via i Campionato Italiani Indoor di Tiro con l’arco: la quarantottesima edizione si disputerà nei Padiglioni B5 e D5 a partire fino a domenica 14 marzo, seguendo il protocollo regolamentare igienico-sanitario FITARCO già attivo dalla scorsa estate, che permette lo svolgimento delle competizioni in massima sicurezza per tutti i partecipanti. La prima giornata sarà interamente dedicata alla divisione Arco Nudo: al mattino le 60 frecce di ranking round che assegnano i titoli di classe e il pomeriggio le eliminatorie e le finali per i titoli assoluti; il venerdì scenderanno in campo solamente gli atleti del Compound che seguiranno il medesimo programma. Sabato sarà la volta degli arcieri dell’arco Olimpico per l’assegnazione dei titoli di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) A partire da domani, giovedì 11 marzo, a Rimini prenderanno il via iItalianidicon: la quarantottesima edizione si disputerà nei Padiglioni B5 e D5 a partire fino a domenica 14 marzo, seguendo il protocollo regolamentare igienico-sanitario FITARCO già attivo dalla scorsa estate, che permette lo svolgimento delle competizioni in massima sicurezza per tutti i partecipanti. La prima giornata sarà interamente dedicata alla divisione Arco Nudo: al mattino le 60 frecce di ranking round che assegnano i titoli di classe e il pomeriggio le eliminatorie e le finali per i titoli assoluti; il venerdì scenderanno in campo solamente gli atleti del Compound che seguiranno il medesimo programma. Sabato sarà la volta degli arcieri delOlimpico per l’assegnazione dei titoli di ...

