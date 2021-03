Tiro a volo, Coppa del Mondo Nuova Delhi: l’Italia del trap si prepara alla trasferta in India (Di mercoledì 10 marzo 2021) In vista della partenza verso Nuova Delhi, dove si svolgerà l’importantissima seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a volo, nella quale vi saranno in palio una parte delle ultime carte olimpiche verso i Giochi di Tokyo, l’Italia del trap, che al maschile cerca un pass, in particolare con Mauro De Filippis, ha deciso di radunarsi a Centro di preparazione Olimpica di CONI di Tirrenia per affinare la propria preparazione. In questi giorni, assieme al dt della nazionale Albano Pera, vi sono in riTiro Mauro De Filippis (Fiamme Oro) , Valerio Grazini (Carabinieri), Daniele Resca (Carabinieri), Alessia Iezzi (Carabinieri), Maira Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) e Fiammetta Rossi (Fiamme Oro). Queste ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) In vista della partenza verso, dove si svolgerà l’importantissima seconda tappa delladel2021 di, nella quale vi saranno in palio una parte delle ultime carte olimpiche verso i Giochi di Tokyo,del, che al maschile cerca un pass, in particolare con Mauro De Filippis, ha deciso di radunarsi a Centro dizione Olimpica di CONI di Tirrenia per affinare la propriazione. In questi giorni, assieme al dt della nazionale Albano Pera, vi sono in riMauro De Filippis (Fiamme Oro) , Valerio Grazini (Carabinieri), Daniele Resca (Carabinieri), Alessia Iezzi (Carabinieri), Maira Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) e Fiammetta Rossi (Fiamme Oro). Queste ...

Advertising

calciocesenafc : 25' st - Occasione Perugia. Il tiro al volo di #Murano esce di pochissimo alla sinistra di #Nardi. Che pericolo! #CESPER 0-1 - deadellacaccia : TIRO A VOLO. SPORTING: DE TOMASI DOMINA IL 1° GRAN PREMIO 2021 - Malach_ite : Bello il tiro al volo di Ronaldo senza pallone e lo stop in area sempre senza pallone. Ha inventato il nuovo soccer… - ornitorincoglio : @brigno1899 Stop alla Matrix e tiro al volo, poi va da Rushford col dito davanti alla bocca come per dirgli “muto” - deadellacaccia : DALLE AZIENDE. TIRO A VOLO. AL CAIRO PRIMO ORO PER DANKA BARTEKOVA -