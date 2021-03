The Rental, la recensione: Una tranquillo weekend di paura in riva al mare nel film Prime Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) La recensione di The Rental, il thriller disponibile su Prime Video che segna il debutto alla regia di Dave Franco e racconta di come la permanenza in una casa vacanze di due coppie si trasformi presto in un incubo. Una casa isolata, un gruppo di amici, un weekend di svago ed una serie di tensioni sepolte, che in un contesto che facilita la perdita delle proprie inibizioni tendono a tornare in superficie. Per quanto sia stato ampiamente sfruttato nel genere, c'è incipit migliore per un film horror? Come vedremo in questa recensione di The Rental, il debutto alla regia di Dave Franco è un thriller con delle buone premesse, capace di costruire e mantenere alta la tensione per la sua prima parte ma che in seguito si perde, precipitando rovinosamente in una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ladi The, il thriller disponibile suche segna il debutto alla regia di Dave Franco e racconta di come la permanenza in una casa vacanze di due coppie si trasformi presto in un incubo. Una casa isolata, un gruppo di amici, undi svago ed una serie di tensioni sepolte, che in un contesto che facilita la perdita delle proprie inibizioni tendono a tornare in superficie. Per quanto sia stato ampiamente sfruttato nel genere, c'è incipit migliore per unhorror? Come vedremo in questadi The, il debutto alla regia di Dave Franco è un thriller con delle buone premesse, capace di costruire e mantenere alta la tensione per la sua prima parte ma che in seguito si perde, precipitando rovinosamente in una ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Rental, la recensione: Una tranquillo weekend di paura in riva al mare nel film Prime Video… - comingsoonit : Da oggi è disponibile su #PrimeVideo #TheRental, il film thriller-horro che ha segnato l'esordio alla regia di Dave… - vogue_italia : Due coppie e una casa in affitto, che nasconde terribili segreti. Un po' horror, un po' thriller, The Rental di Dav… - Outcastlive : Vi mancano le vacanze nelle case in affitto? The Rental, da oggi su Amazon Prime Video, vi fa passare la voglia. Ce… - CinemApp_Cinema : The Rental, un thriller domestico a bassissima tensione. Dal 10 marzo su Amazon Prime Video ??? @PrimeVideoIT… -