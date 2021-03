Tg Riabilitazione | edizione del 10 marzo 2021

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Diciannove articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali negli ultimi 10 anni, due corsi per docenti con 6.500 iscritti e un corso già rivolto a 2.000 pediatri. Questi numeri spiegano e raccontano i successi che l’IdO ha raggiunto nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico anche grazie alla collaborazione di società scientifiche quali la Sip e il Sispe, nonché il coinvolgimento di tante scuole materne e dell’Infanzia della Penisola. Un lavoro basato sullo sviluppo del primo approccio evolutivo a mediazione corporea DERBBI, denominato Tartaruga per sottolineare il lento percorso di miglioramento senza dare false aspettative ai genitori, che l’Ido implementa da oltre 20 anni in Italia e non solo. Adesso tutta questa esperienza viene messa gratuitamente a disposizione di genitori e operatori del settore grazie al nuovo corso online, promosso insieme alla Fondazione MITE e con il patrocinio della Sip, su ‘Autismo, progetto riabilitativo Tartaruga-DERBBI’ che partirà sabato 13 marzo.

