Tg Politico Parlamentare, edizione del 10 marzo 2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prende forma la campagna vaccinale. Il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il presidente della Protezione civile Fabrizio Curcio illustreranno la nuova fase nelle prossime ore. Venerdì mattina, il premier Mario Draghi visiterà il centro vaccinale di Fiumicino, il più grande d'Italia, e in quell'occasione indicherà le linee guida. Per il governo non c'è un problema di scarsità di vaccini. Dalla trattativa condotta dalla presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen arriveranno in Italia altre 532mila dosi. Ed anche l'azienda Johnson e Johnson assicura 6 milioni e mezzo di dosi entro il 3 aprile. Nel secondo trimestre, poi, si registrerà un netto incremento delle dosi disponibili, per un ammontare complessivo di oltre 36,8 milioni di Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Intanto si prepara una nuova stretta per frenare il contagio indotto dalle varianti. Probabile l'adozione di misure restrittive limitate ai fine settimana e l'istituzione della zona rossa automatica con un tasso di incidenza oltre la soglia di 250 casi ogni 100mila abitanti. ASSUNZIONI ED AUMENTI PER IL PUBBLICO IMPIEGO

