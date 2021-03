Tesoro colloca BOT annuali per 6 miliardi (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato questa mattina BOT annuali per un valore di 6 miliardi di euro. L’asta dei titoli scadenza 14 marzo 2022 ha sollecitato una domanda di 8,535 miliardi di euro, con un rapporto di 1,42 rispetto al quantitativo offerto. Il rendimento risulta in crescita di 3 punti base rispetto all’asta dello scorso mese attestandosi a -0,421%. Regolamento previsto per il 12 marzo. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Ilhato questa mattina BOTper un valore di 6di euro. L’asta dei titoli scadenza 14 marzo 2022 ha sollecitato una domanda di 8,535di euro, con un rapporto di 1,42 rispetto al quantitativo offerto. Il rendimento risulta in crescita di 3 punti base rispetto all’asta dello scorso mese attestandosi a -0,421%. Regolamento previsto per il 12 marzo.

