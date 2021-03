Tesla | miglior seduta in oltre un anno | rialzo del 20%

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) –decisamente positiva perMotors, che ha terminato indel 19,64%, portandosi a 673,6. La società fondata da Elon Musk ha così messo fine a cinque giorni consecutivi in perdita ed è risultata lae del Nasdaq (che complessivamente è cresciuto del 4% nella giornata di ieri), mettendo a segno lada febbraio 2020. Tra i motivi che hspinto gli investitori ad acquistare a piene mani le azioni della azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche ci sono un upgrade da parte di un analista di Wall Street, il rally del bitcoin e un ritorno più generali verso gli acquisti di grandi titoli tecnologici. Il titolo aveva persoil 30% nelle ultime settimane, rispetto ai massimi ...

Il Messaggero

