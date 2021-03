Terzo settore | mobilità sostenibile | avviso da 4 | 5 milioni per il Sud

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Necessità di spostarsi, distanziamento sociale, rispetto per l’ambiente. Tre parole chiave che disegnano l’attuale quadro della mobilita’ ai tempi del Coronavirus. Va in questa direzione il bando per laal Sud – che si rivolge alle organizzazioni didi Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia – con cui la Fondazione con il Sud mette a disposizione 4,5di euro per incentivare la diffusione, nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini, di una nuova cultura dellache porti ad adottare scelte alternative alle attuali forme di trasporto privato, favorendo la diffusione di modelli sostenibili a basso impatto ambientale e con ricadute positive sulla qualita’ di vita anche a livello sociale ed economico. Il bando scade ...

... è doppiamente rilevante in un contesto generale così drammatico: il sostegno prezioso, se non addirittura determinante, alle realtà non profit delè oggi quanto mai strategico per la ...... culturali e sociali dela quella di bar e ristoranti, questo emendamento infatti, permetterà ai circoli deldi riprendere la attività economiche interrotte da molti mesi. ...Non verranno tagliati alberi piú vecchi di cento anni, e nel secondo e nel terzo settore polacco della foresta non si comincerà con i lavori di disboscamento fino alla fine della stagione riproduttiva ...Bando della Fondazione con il Sud per gli enti che operano in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si può partecipare fino al 19 maggio 2021 ...