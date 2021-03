Terza ondata Covid in Italia: contagi, chiusure e vaccino, il punto di Sileri (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Terza ondata Covid in Italia è ormai in atto. In attesa che arrivi il picco e si auspica al più presto inizi la discesa, a fare il punto della situazione è stato Pierpaolo Sileri. Il sottosegretario del Ministero della Salute del governo Draghi è stato ospite della trasmissione Agorà, in onda su Rai 3, dove ha chiarito diversi aspetti. Terza ondata Covid e chiusure, la situazione spiegata da Sileri Il primo riguarda le circostanze epidemiologiche e la possibilità che l'allarme crescente possa portare al temuto lockdown. «Siamo - ha detto - nel pieno della Terza ondata e i contagi continueranno a salire. Ciò non significa, lo premetto, che sia ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lainè ormai in atto. In attesa che arrivi il picco e si auspica al più presto inizi la discesa, a fare ildella situazione è stato Pierpaolo. Il sottosegretario del Ministero della Salute del governo Draghi è stato ospite della trasmissione Agorà, in onda su Rai 3, dove ha chiarito diversi aspetti., la situazione spiegata daIl primo riguarda le circostanze epidemiologiche e la possibilità che l'allarme crescente possa portare al temuto lockdown. «Siamo - ha detto - nel pieno dellae icontinueranno a salire. Ciò non significa, lo premetto, che sia ...

