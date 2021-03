Tennis, Federer ritorna in campo dopo 400 giorni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roger Federer al torneo ATP di Doha. Per lo svizzero un ritorno in campo dopo 400 giorni. DOHA (EMIRATI ARABI UNITI) – Roger Federer al torneo ATP di Doha per dare il via alla sua stagione. Un ritorno in campo molto atteso da tutti gli appassionati di Tennis. Tra pandemia e problemi fisici, infatti, lo svizzero non disputata una partita ufficiale da oltre un anno. L’ultimo torneo che l’aveva visto protagonista era il Grande Slam australiano del 2020. Un rientro sicuramente molto importante sia per i tifosi che per il mondo Tennistico. La stagione non sarà fitta di impegni e si deciderà passo dopo passo, ma l’obiettivo principale restano le Olimpiadi di Tokyo. Rientro con vittoria Un rientro non per nulla semplice per lo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rogeral torneo ATP di Doha. Per lo svizzero un ritorno in400. DOHA (EMIRATI ARABI UNITI) – Rogeral torneo ATP di Doha per dare il via alla sua stagione. Un ritorno inmolto atteso da tutti gli appassionati di. Tra pandemia e problemi fisici, infatti, lo svizzero non disputata una partita ufficiale da oltre un anno. L’ultimo torneo che l’aveva visto protagonista era il Grande Slam australiano del 2020. Un rientro sicuramente molto importante sia per i tifosi che per il mondotico. La stagione non sarà fitta di impegni e si deciderà passopasso, ma l’obiettivo principale restano le Olimpiadi di Tokyo. Rientro con vittoria Un rientro non per nulla semplice per lo ...

