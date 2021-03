Tennis, Atp Doha. Che sfortuna per Puetz, si tira la racchetta in faccia e va ko (VIDEO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Uno sfortunatissimo Tim Puetz è stato costretto al ritiro nel match di doppio all’Atp di Doha 2021. Il giocatore tedesco, nel tentativo di rispondere a una bordata di servizio, si è fatto sfuggire la racchetta, che ha rimbalzato colpendo al volto il Tennista. Il povero Puetz ha gridato per il dolore ed è stato medicato: la ferita era troppo profonda e il giocatore non è riuscito a riprendere il match insieme con il compagno di doppio Frederik Nielsen. La vittoria è andata ai colombiani Cabal/Farah, testa di serie numero 1 del torneo. A freak accident on court in Doha… Wishing Tim Puetz a speedy recovery pic.twitter.com/1KVhlDqiHc — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Unotissimo Timè stato costretto al ritiro nel match di doppio all’Atp di2021. Il giocatore tedesco, nel tentativo di rispondere a una bordata di servizio, si è fatto sfuggire la, che ha rimbalzato colpendo al volto ilta. Il poveroha gridato per il dolore ed è stato medicato: la ferita era troppo profonda e il giocatore non è riuscito a riprendere il match insieme con il compagno di doppio Frederik Nielsen. La vittoria è andata ai colombiani Cabal/Farah, testa di serie numero 1 del torneo. A freak accident on court in… Wishing Tima speedy recovery pic.twitter.com/1KVhlDqiHc —TV (@TV) March 10, 2021 SportFace.

