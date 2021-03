Tecla Insolia, sapete perchè si chiama così? L’emozionante storia dietro al suo nome (Di mercoledì 10 marzo 2021) sapete perchè la cantante e attrice Tecla Insolia si chiama così? Di seguito vi raccontiamo L’emozionante storia dietro il suo nome Tecla Insolia è una giovane cantante e attrice. È nata il 14 gennaio del 2004 a Varese, ha appena diciassette anni, ma ha già fatto tanta strada. La ragazza, infatti, ha partecipato a diversi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 10 marzo 2021)la cantante e attricesi? Di seguito vi raccontiamoil suoè una giovane cantante e attrice. È nata il 14 gennaio del 2004 a Varese, ha appena diciassette anni, ma ha già fatto tanta strada. La ragazza, infatti, ha partecipato a diversi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Raicomspa : ???? @Tecla_insolia è #Nada, Paola @minaccioni è suor Margherita, che vede nel talento canoro della ragazza il segno… - rtl1025 : ????? Una bellissima intervista a @Carolcrasher e @Tecla_insolia in cui ci hanno raccontato del film La bambina che n… - PaoloCalabresi : Ecco il maestro Leonildo. LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE stasera alle 21.20 su @RaiUno. Grazie alla leggerezza e… - lattuga99 : RT @Usaunaltronome: Tecla Insolia bravissima, a 17 anni è già salita due volte sul palco dell'Ariston, preso parte a 2 fiction e protagonis… - MarioManca : RT @VanityFairIt: Protagonista nel film «La bambina che non voleva cantare» (in onda oggi, 10 marzo, su Raiuno), presta il volto a Nada. Da… -