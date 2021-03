Teatro Regio, confermato il commissario straordinario Rosanna Purchia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rinnovo di mandato per Rosanna Purchia, commissaria straordinaria del Teatro Regio. A firmarlo il ministro della cultura Dario Franceschini ha firmato il documento che conferma un altro mandato. A renderlo noto la sindaca Chiara Appendino che ieri ha avuto un colloquio telefonico con il ministro Franceschini. “Una decisione assunta – si sottolinea in una nota – per consentire a Rosanna Purchia di portare a termine l’impegnativo compito, che le era stato assegnato lo scorso settembre, di attuare gli interventi necessari ad assicurare all’ente lirico torinese un rilancio duraturo nel tempo, poggiato su basi finanziarie ed organizzative solide e strutturali”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rinnovo di mandato per, commissaria straordinaria del. A firmarlo il ministro della cultura Dario Franceschini ha firmato il documento che conferma un altro mandato. A renderlo noto la sindaca Chiara Appendino che ieri ha avuto un colloquio telefonico con il ministro Franceschini. “Una decisione assunta – si sottolinea in una nota – per consentire adi portare a termine l’impegnativo compito, che le era stato assegnato lo scorso settembre, di attuare gli interventi necessari ad assicurare all’ente lirico torinese un rilancio duraturo nel tempo, poggiato su basi finanziarie ed organizzative solide e strutturali”. L'articolo proviene da Nuova Società.

"Il mistero del cinema": diventa un libro la lectio di Bertolucci all'Università di Parma diventata un libro la lectio che Bernardo Bertolucci pronunciò il 16 dicembre 2014 al Teatro Regio di Parma, quando l'Università di Parma gli conferì la laurea magistrale ad honorem in "Storia e critica delle arti e dello spettacolo". "Il mistero del cinema" esce in questi giorni in ...

