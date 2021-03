Tassisti infuriati a Napoli | terzo giorno di corteo | Giro d’affari giù dell’80% ma le istituzioni ci ignorano

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Da un anno ormai non abbiamo risposte nette dalle. Siamo in strada con turni ridotti e perdiamo l’80% del nostro fatturato mentre i nostri costi sono rimasti uguali”. Così Alessandro Zingone, tassista napoletano, spiga la protesta deiche per ilconsecutivo hanno sfilato in centinaia per le strade della città. Oggi il lungodei taxi ha occupato Corso Umberto e si è poi diretto davanti alla sede della Regione Campania per un lungo stop suonando i clacson, poi sono andati davanti alla Prefettura, parcheggiando tutti in Piazza del Plebiscito. “La Regione – spiega Zingone – ci dice che non ha soldi, ma qualcosa dovrà fare, possono cominciare dalle accise del carburante eliminandole e comunque cercare provvedimenti per sostenere categoria in ginocchio. Da inizio ...