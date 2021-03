Tacchi a spillo e piedi sulla scrivania? La grillina Dadone, che confonde il Ministero con la sua camera da letto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fabiana Dadone, ex ministro della Pubblica Amministrazione del governo giallorosso nonché attuale ministro per le Politiche Giovanili, non lascia nulla al caso. Lo si evince osservando una sua fotografia, quella da lei stessa postata - con più vanità che orgoglio - su Facebook in occasione della festa della donna. Fabiana, nonostante non sia a casa sua bensì sul posto di lavoro, ovvero all'interno di quel dicastero che dirige per conto degli italiani, se ne sta stravaccata sulla sedia in pelle nera, le sue gambe sono poggiate sulla scrivania, ai piedi la trentasettenne calza un paio di scarpe in vernice rossa, dal tacco alto e dalla suola intatta, segno che la signora le ha acquistate giusto per farsi immortalare in questo scatto, destinato a passare alla storia e che ha fatto tanto discutere. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fabiana, ex ministro della Pubblica Amministrazione del governo giallorosso nonché attuale ministro per le Politiche Giovanili, non lascia nulla al caso. Lo si evince osservando una sua fotografia, quella da lei stessa postata - con più vanità che orgoglio - su Facebook in occasione della festa della donna. Fabiana, nonostante non sia a casa sua bensì sul posto di lavoro, ovvero all'interno di quel dicastero che dirige per conto degli italiani, se ne sta stravaccatasedia in pelle nera, le sue gambe sono poggiate, aila trentasettenne calza un paio di scarpe in vernice rossa, dal tacco alto e dalla suola intatta, segno che la signora le ha acquistate giusto per farsi immortalare in questo scatto, destinato a passare alla storia e che ha fatto tanto discutere. ...

