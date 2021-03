Superman: Henry Cavill condivide una foto, svelando che fin da bambino era fan dell'eroe (Di mercoledì 10 marzo 2021) Henry Cavill ha condiviso una foto che lo ritrae da bambino insieme alla madre, dimostrando che già allora era fan di Superman. Henry Cavill ha condiviso ieri una foto che lo ritrae quando era ancora un bambino, svelando così che fin da allora era un fan di Superman. L'attore britannico ha condiviso l'adorabile immagine in occasione della Festa della Donna 2021 per rendere omaggio alla madre. Lo scatto pubblicato su Instagram da Henry Cavill è infatti accompagnato da una didascalia in cui dichiara: "Oggi è la Giornata Internazionale delle Donna e dedico questo post alla donna più magnifica che io conosca. Mia madre. Una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha condiviso unache lo ritrae dainsieme alla madre, dimostrando che già allora era fan diha condiviso ieri unache lo ritrae quando era ancora uncosì che fin da allora era un fan di. L'attore britannico ha condiviso l'adorabile immagine in occasionea Festaa Donna 2021 per rendere omaggio alla madre. Lo scatto pubblicato su Instagram daè infatti accompagnato da una didascalia in cui dichiara: "Oggi è la Giornata Internazionalee Donna e dedico questo post alla donna più magnifica che io conosca. Mia madre. Una ...

