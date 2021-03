Supergommoni per trasportare la droga dall' Albania all' Italia

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - Si chiama “Ottobre rosso” l'operazione condotta dai Carabinieri di Santa Margherita Liguria che ha portato a sgominare un gruppo di narcotrafficanti internazionali, che gestivano un'intera filiera dellaa coltivazione allo spaccio. Una cinquantina le persone coinvolte nell'inchiesta, 32 gli indagati, 29 le misure cautelari con 12 persone in carcere e 9 agli obblighi di dimora. Degli 8 che mancano ancora all'appello, due sono stati arrestati in Spagna. I principali referenti dell'organizzazione, ovvero Armand Canaj (alias di Armand Fisti), Bernard Petoshati e Bekim Fisti, si erano insediati nel Tigullio, a Rapallo, dove vivevano con le proprie famiglie: Rapallo era considerata una cittadina tranquilla e piena di benessere, buona piazza anche per lo spaccio. Quando però, dopo il rinvenimento dei quasi 40 kg di ...