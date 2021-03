Super zona rossa nazionale per tre settimane: come funziona (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una Super zona rossa nazionale della durata di tre settimane o di un mese: è questo il peggior scenario, l'ipotesi di lockdown duro in Italia sul tavolo del Governo Draghi. come riporta oggi Today, si tratta di una delle opzioni allo studio e per ora a consigliarla sono gli esperti, ma sarà decisivo il verbale del Comitato tecnico scientifico (Cts) per capire su quale ipotesi di strette e restrizioni si orienterà l'esecutivo. Super zona rossa per tre settimane All'inizio di gennaio, quando al Governo c'era ancora Giuseppe Conte, dalle parti del ministro della Salute Roberto Speranza trapelò un'ipotesi di lockdown nazionale di cento giorni da portare avanti insieme al piano di vaccinazione di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 marzo 2021) Unadella durata di treo di un mese: è questo il peggior scenario, l'ipotesi di lockdown duro in Italia sul tavolo del Governo Draghi.riporta oggi Today, si tratta di una delle opzioni allo studio e per ora a consigliarla sono gli esperti, ma sarà decisivo il verbale del Comitato tecnico scientifico (Cts) per capire su quale ipotesi di strette e restrizioni si orienterà l'esecutivo.per treAll'inizio di gennaio, quando al Governo c'era ancora Giuseppe Conte, dalle parti del ministro della Salute Roberto Speranza trapelò un'ipotesi di lockdowndi cento giorni da portare avanti insieme al piano di vaccinazione di ...

