Super Mario | Nintendo ci ricorda ancora il termine dell’anniversario

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Con tempismo impeccabile, proprio il 10 marzonuovamente ai fan l’imminente fine della festa di compleanno perSolitamente il 10 marzo (o MAR10, da cui l’occasione colta al balzo dapochi anni fa) è il giorno perfetto per celebrare il franchise diin toto, ma stavolta la Grande N ha dimostrato un tempismo… inusuale, per così dire. Sappiamo infatti che su questa giornata aleggia già un’aria di mestizia a causa della chiusura al pubblico per quanto concerne3D All-Stars (e qui si parla del mero acquisto del gioco) eBros. 35 (parlando invece dell’accesso al gioco in generale). Su quest’ultimo punto, però, proprio oggi il colosso ...