Strasburgo, incendio a società informatica Ovh: centinaia di siti offline (Di mercoledì 10 marzo 2021) centinaia di siti in tilt a causa dell'imponete incendio che stanotte ha colpito la società Ovh cloud , specializzata in server informatici. Le fiamme hanno distrutto uno dei quattro edifici, l'Sbg2, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021)diin tilt a causa dell'imponeteche stanotte ha colpito laOvh cloud , specializzata in server informatici. Le fiamme hanno distrutto uno dei quattro edifici, l'Sbg2, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un grande incendio ha colpito un edificio della società Ovh, specializzata in server informatici, a Strasburgo. Mob… - Corriere : In fiamme uno dei data center più grandi in Ue: centinaia di siti down - philipdisalvo : Un pezzo di internet è andato a fuoco, letteralmente - MZorzy : RT @IlPrimatoN: Un incendio ha distrutto parte del più grande datacenter d'Europa - news_mondo_h24 : Vasto incendio nel datacenter Ovh di Strasburgo: centinaia di siti offline o rallentati -