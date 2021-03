Storia della contraccezione: da 50 anni legale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 10 marzo cade la ricorrenza di una vittoria importante per la libertà individuale: la contraccezione legalizzata. Risale al 10 marzo 1971 la sentenza con la quale la Corte costituzionale dichiarava illegittimo l’articolo 553 del Codice penale intitolato: “Incitamento a pratiche contro la procreazione“. Per questo AIED (Associazione italiana per l’educazione demografica) darà inizio a una campagna di sensibilizzazione. L’antica Storia dei contraccettivi I contraccettivi non sono un’invenzione delle società moderne. Egizi, greci, romani, indiani, ogni società ha alle spalle una lunga tradizione di rimedi naturali e oggetti occludenti. In un compendio del 1550 a. C, in Egitto, si può leggere di un tampone (da non provare a casa) di mollica di pane e acacia. Forse i più insoliti rimangono i tamponi a base escrementi, di coccodrillo per gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 10 marzo cade la ricorrenza di una vittoria importante per la libertà individuale: lalegalizzata. Risale al 10 marzo 1971 la sentenza con la quale la Corte costituzionale dichiarava illegittimo l’articolo 553 del Codice penale intitolato: “Incitamento a pratiche contro la procreazione“. Per questo AIED (Associazione italiana per l’educazione demografica) darà inizio a una campagna di sensibilizzazione. L’anticadei contraccettivi I contraccettivi non sono un’invenzione delle società moderne. Egizi, greci, romani, indiani, ogni società ha alle spalle una lunga tradizione di rimedi naturali e oggetti occludenti. In un compendio del 1550 a. C, in Egitto, si può leggere di un tampone (da non provare a casa) di mollica di pane e acacia. Forse i più insoliti rimangono i tamponi a base escrementi, di coccodrillo per gli ...

