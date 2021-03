Steven Spielberg racconta la sua infanzia in un film (Di mercoledì 10 marzo 2021) Steven Spielberg sta lavorando a un film ancora senza titolo in cui racconta la sua infanzia in Arizona. Michelle Williams in trattative per un ruolo Secondo quanto riportato da siti come il The Hollywood Reporter, Deadline e Variety, Steven Spielberg sta lavorando a un progetto semi-autobiografico ancora senza titolo vagamente ispirato alla sua infanzia trascorsa in Arizona. Le fonti dicono che l’attrice quattro volte candidata al premio Oscar Michelle Williams sia in trattative per uno dei ruoli principali, la madre del protagonista, e che siano in corso i casting per i giovani attori che dovrebbero recitare nel film (ricordiamo quanta importanza rivestano i gruppi di adolescenti nei primi lavori di Spielberg come ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 marzo 2021)sta lavorando a unancora senza titolo in cuila suain Arizona. Michelle Williams in trattative per un ruolo Secondo quanto riportato da siti come il The Hollywood Reporter, Deadline e Variety,sta lavorando a un progetto semi-autobiografico ancora senza titolo vagamente ispirato alla suatrascorsa in Arizona. Le fonti dicono che l’attrice quattro volte candidata al premio Oscar Michelle Williams sia in trattative per uno dei ruoli principali, la madre del protagonista, e che siano in corso i casting per i giovani attori che dovrebbero recitare nel(ricordiamo quanta importanza rivestano i gruppi di adolescenti nei primi lavori dicome ...

Il prossimo progetto di Steven Spielberg senza titolo sarà un film liberamente ispirato alla sua infanzia trascorsa tra New Jersey e Arizona.

