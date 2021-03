Stellantis, spending review in Italia Tagli alle spese di pulizia e mensa (Di mercoledì 10 marzo 2021) A fine febbraio, nel visitare gli stabilimenti di Mirafiori e di Grugliasco che furono di Fca, il Ceo di Stellantis Carlos Tavares era stato chiaro. Produrre auto in Italia costa sino a quattro volte di più che in Francia e in Spagna, altre province dell’impero Stellantis. Non tanto per il costo del lavoro, inferiore addirittura a quello transalpino, ma per l’incapacità dei volumi e vendite di automobili che escono dai siti ex Fca di coprire i costi industriali legati all’energia, alle spese per ricerca e sviluppo e per l’ammortamento delle tecnologie e delle strutture degli impianti. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 marzo 2021) A fine febbraio, nel visitare gli stabilimenti di Mirafiori e di Grugliasco che furono di Fca, il Ceo diCarlos Tavares era stato chiaro. Produrre auto incosta sino a quattro volte di più che in Francia e in Spagna, altre province dell’impero. Non tanto per il costo del lavoro, inferiore addirittura a quello transalpino, ma per l’incapacità dei volumi e vendite di automobili che escono dai siti ex Fca di coprire i costi industriali legati all’energia,per ricerca e sviluppo e per l’ammortamento delle tecnologie e delle strutture degli impianti. Segui su affarni.it

Advertising

Affaritaliani : RT @andreadeugeni: #Stellantis, spending review in Italia. Tavares razionalizza le spese di pulizia e di mensa aziendale - andreadeugeni : #Stellantis, spending review in Italia. Tavares razionalizza le spese di pulizia e di mensa aziendale… - fiomnet : RT @Affaritaliani: Stellantis, spending review in Italia. Tagli alle spese di pulizia e mensa - ErasmoPartenope : RT @Affaritaliani: Stellantis, spending review in Italia. Tagli alle spese di pulizia e mensa - Affaritaliani : Stellantis, spending review in Italia. Tagli alle spese di pulizia e mensa -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis spending Stellantis, spending review in Italia. Tagli alle spese di pulizia e mensa Affaritaliani.it Stellantis taglia più di 1.300 posti di lavoro Il gruppo Stellantis non è solo al lavoro sui nuovi modelli e sull'atteso piano industriale che dovrebbe arrivare tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Stellantis, spending review in Italia. Tagli alle spese di pulizia e mensa A fine febbraio il Ceo Carlos Tavares aveva lamentato gli alti costi di produzione negli stabilimenti del nostro Paese ...

Il gruppo Stellantis non è solo al lavoro sui nuovi modelli e sull'atteso piano industriale che dovrebbe arrivare tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.A fine febbraio il Ceo Carlos Tavares aveva lamentato gli alti costi di produzione negli stabilimenti del nostro Paese ...