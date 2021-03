Stefano Paternò: non ci sono prove che colleghino la morte del militare al vaccino (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefano Paternò è morto ieri dopo la somministrazione della prima dose di vaccino Astrazeneca: ma non ci sono evidenze di una correlazione tra il decesso del militare in servizio ad Augusta e la vaccinazione. Stefano Paternò era stato vaccinato lunedì 8 marzo all’interno dell’ospedale militare di Augusta, ma non aveva accusato nessuna reazione. Una volta tornato nella sua abitazione a Misterbianco in provincia di Siracusa si è sentito male in serata, aveva preso la Tachipirina perché aveva la febbre alta. Le condizioni di Paternò sono peggiorate fino alla morte ieri per arresto cardiocircolatorio. Il procuratore di Siracusa Sabrina Gambino ha spiegato: “Dalla prima ispezione cadaverica sembra che il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021)è morto ieri dopo la somministrazione della prima dose diAstrazeneca: ma non cievidenze di una correlazione tra il decesso delin servizio ad Augusta e la vaccinazione.era stato vaccinato lunedì 8 marzo all’interno dell’ospedaledi Augusta, ma non aveva accusato nessuna reazione. Una volta tornato nella sua abitazione a Misterbianco in provincia di Siracusa si è sentito male in serata, aveva preso la Tachipirina perché aveva la febbre alta. Le condizioni dipeggiorate fino allaieri per arresto cardiocircolatorio. Il procuratore di Siracusa Sabrina Gambino ha spiegato: “Dalla prima ispezione cadaverica sembra che il ...

