Stefania Orlando vuota il sacco: cosa stavano facendo Dayane e Rosalinda quando le ha sorprese in magazzino (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefania Orlando si è classificata terza al Grande Fratello Vip 5 e da una settimana circa è tornata alla sua vita reale. Vita che in questi mesi si è sicuramente arricchita di numerosi fan visto il successo che la showgirl ha ottenuto nella Casa. Indimenticabili i suoi momenti con l’amico Tommaso Zorzi e anche di lui ha parlato nell’intervista concessa al settimanale Chi sul bilancio di questa esperienza e sui rapporti nati al reality. Intanto quello con Tommaso, a cui è vicina anche ora. “Con Zorzi è stato un colpo di fulmine – ha spiegato Stefania – prima di entrare, per quel poco che ho visto sui social, nemmeno mi era simpatico. Nella Casa, invece, siamo stati uno la forza dell’altro. Ci supportavamo e compensavamo senza mai intralciare i nostri percorsi”.



